وزير الري يكشف عدد المشاركين في أسبوع القاهرة للمياه

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن أسبوع القاهرة للمياه، يمثل نقطه معرفية لكبار المشاركين في التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه بما يضمه من تقنيات حديثة تتعامل مع مصادر التلوث المختلفة التي تتعرض لها شبكات المياه، وبما يضمه من تجارب متميزة في مجال ترشيد استخدام المياه وتحديث أنظمة الري والاستفادة من التقنيات الحديثة وتنفيذ منظومة الري وإدارة الموارد المائية .

واستعرض وزير الري، تحارب مدرسة المتفوقين والاستفادة من برامج تعميم توعية طلاب المدارس وآليات توفير الاستخدامات والمنازل والاستخدامات الصناعية والزراعية بما ينعكس من تحول من مفهوم الوفرة للندرة.

وأوضح عبدالعاطي، أن الملتقي سوف يشهد مشاركة 1000 مسئول عالمي ويلقى 300 متحدث كلماتهم خلال المؤتمر، وتشارك أيضًا 50 منظمة دولية في الجلسات، و800 مشارك افتراضي عن بعد، و 44 وفدا وزاريا بشكل افتراضي، وسيتم عقد 8 أحداث جانبية وورش عمل، و7 اجتماعات رفيعة المستوى، و70 جلسة فنية خاصة.

ونوه وزير الري، إلي أن المؤتمر يناقش خلال جلساته أهم القضايا التي تتعلق بالمياه والأنهار العابرة للحدود والبيئة والتغيرات المناخية والزراعة والتنمية المستدامة، كما يناقش الزيادة السكانية وتأثيرها على الأنهار المشتركة وزيادة الطلب على المياه، وتأثير السد الإثيوبي على نهر النيل، وكذلك المخاطر الناجمة عنه.

وأشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه، أصبح علامة دولية للمياه، حيث يشارك فيه الكثير من الخبراء والمتخصصين من دول العالم المختلفة، وهذا الحدث يشهد زخماً متزايداً عاماً بعد عام، حيث أصبح محور دعم واهتمام كل المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً، كما أصبح منصة دولية وإقليمية للحوار وزيادة الوعى، حيث يشارك فيها ممثلون من كل الفئات المتعاملة مع المياه.