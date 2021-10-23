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الوزراء: مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من بركان "لابالما"‏

06:33 م السبت 23 أكتوبر 2021
الوزراء: مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من بركان "لابالما"‏

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

(مصراوي):

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأثر مصر بغازات وانبعاثات ‏بركان "لابالما" السامة، تواصل المركز مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر ‏مصر بغازات وانبعاثات بركان "لابالما" السامة، وأن مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من بركان ‏‏"لابالما"، نظرًا لبعدها الجغرافي عن مجال تأثيره، كما أن هذه الغازات تنتشر في طبقات عليا من ‏الغلاف الجوى مما يصعب وصولها إلى الغلاف الجوى المصري.‏

وشددت الوزارة، على أنه لم يتم رصد أي ملوثات أو انبعاثات بيئية لهذا البركان ذات تأثير مباشر على الصحة ‏العامة أو المنشآت.

كما أكد المركز أن تبعات البركان لن تصل إلى مصر، وإن وصلت ستكون في الطبقات العليا بنسب ‏ضعيفة جدًا لن يشعر بها الإنسان ولا تؤثر عليه بأي شكل، كما نؤكد أن محطات الرصد البيئي المنتشرة ‏في جميع أنحاء الجمهورية تعمل بشكل لحظي لرصد أي معدلات تلوث على مدار اليوم من خلال فرق ‏متخصصة. ‏

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المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مصر بركان لابالما انبعاثات ‏بركان لابالما وزارة البيئة

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