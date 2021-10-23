الوزراء: مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من بركان "لابالما"
(مصراوي):
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان "لابالما" السامة، تواصل المركز مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان "لابالما" السامة، وأن مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من بركان "لابالما"، نظرًا لبعدها الجغرافي عن مجال تأثيره، كما أن هذه الغازات تنتشر في طبقات عليا من الغلاف الجوى مما يصعب وصولها إلى الغلاف الجوى المصري.
وشددت الوزارة، على أنه لم يتم رصد أي ملوثات أو انبعاثات بيئية لهذا البركان ذات تأثير مباشر على الصحة العامة أو المنشآت.
كما أكد المركز أن تبعات البركان لن تصل إلى مصر، وإن وصلت ستكون في الطبقات العليا بنسب ضعيفة جدًا لن يشعر بها الإنسان ولا تؤثر عليه بأي شكل، كما نؤكد أن محطات الرصد البيئي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية تعمل بشكل لحظي لرصد أي معدلات تلوث على مدار اليوم من خلال فرق متخصصة.
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