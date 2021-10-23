وزير الطيران المدني يتفقد مطار الأقصر قبل انطلاق الموسم الشتوي

كتب - محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مطار الأقصر الدولي، للاطمئنان على الاستعدادات لاستقبال وتدفق حركة الطيران خلال الموسم الشتوى الجديد، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية بالمطار للحفاظ على صحة الركاب والعاملين، ورافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وكان في استقبالهما الطيار هشام فريد مدير مطار الأقصر الدولي.

وبحسب بيان السبت، تفقد وزير الطيران صالتي السفر والوصول، وكاونترات الجوازات، ومنطقة الأسواق الحرة، واطلع على كافة الإجراءات الأمنية والإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة، كما تفقد الوزير أعمال تزيين محيط المطار ووجه باستمرار تحسين الصورة الجمالية للمطار.

وشدد وزير الطيران على جميع العاملين بالمطار بالاستعداد التام لاستقبال الموسم الشتوي الجديد، وإزالة أية معوقات أمام شركات الطيران العامله بالمطار، والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وبخاصة تسهيل سفر ووصول الأفواج السياحية، بالشكل الحضارى الذى يليق بمكانة مصر الدولية، وبخاصة أن هذا الموسم من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً في أعداد الرحلات الدولية والداخلية مقارنة بالفترة الماضية، وكذلك الإعلان عن تشغيل رحلات مباشرة جديدة تربط بين مدينتى شرم الشيخ والأقصر، اعتبارا من ٢٧ أكتوبر الحالي، وذلك في إطار العمل والتنسيق المستمر بين وزاره الطيران المدني ووزاره السياحة والآثار لتقديم منتج سياحي متكامل يقوم على ربط البحر الأحمر بوادي النيل.

وأضاف منار أن وزارة الطيران المدنى تعمل مع كافة الجهات المعنية من أجل تنشيط الحركة الجوية الدولية والسياحة الداخلية، وذلك من خلال تسيير رحلات طيران تربط بين المدن السياحية المصرية ببعضها البعض، وكذلك الربط مع مطار القاهرة بما يتيح للسائحين الاستمتاع بالسياحة الشاطئية والثقافية داخل المدن المصرية.

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