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​وزير النقل الموريتاني يتفقد عددًا من مشروعات المقاولون العرب

11:02 م الجمعة 22 أكتوبر 2021
​وزير النقل الموريتاني يتفقد عددًا من مشروعات المقاولون العرب

احد مشروعات الشركة

كتب- محمد عبدالناصر:

زار وزير النقل الموريتاني محمدو أمحيميد، يرافقه السفير سيدي محمد عبدالله، بعض مشروعات النقل الكبرى والتى تنفذها وزارة النقل حيث تفقد إحدى محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق، والتى تنفذها شركة المقاولون العرب.

كما تفقد وزير النقل الموريتاني مشروع مونوريل السادس من أكتوبر، وتم استعراض خط سير المشروع، وأهميته بالنسبة للربط مع مشروع القطار السريع، وكذلك مع مشروع الخط الثالث لمتروالأنفاق، كما شاهد الوزير الأعمال المختلفة التى تجرى بالمشروع

وفى نهاية الجولة عبر الوزير الموريتاني عن إعجابه الشديد بما يجرى على أرض مصر ،كما أشاد بما تقوم به المقاولون العرب من مشروعات عملاقة وبما تمتلكه من خبرات بشرية كبيرة قادرة على تنفيذ مشروعات بهذا الحجم.

كما أبدى الوزير الموريتاني رغبته فى وجود الشركة بموريتانيا لتنفيذ مزيد من المشروعات مثل مشروعات الطرق التى نفذتها من قبل.

المقاولون العرب وزارة النقل مشروعات المقاولون العرب

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