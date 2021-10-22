​البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة

(مصراوي):

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم الجمعة، الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والنائب البابوي لإيبارشية أسوان.

وقدم الأنبا باخوم تقريرًا شفويًّا عن إيبارشية أسوان تمهيدًا لتقديم تقرير موسع عن الإيبارشية وكنائسها ووضع العمل الرعوي بها.