Masrawy logo white

بينها كوبرا.. مصادرة 57 حيوانا بريا من سوق الجمعة للأسبوع الرابع على التوالي

02:51 م الجمعة 22 أكتوبر 2021
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة

كتب - محمد نصار:

شنت أجهزة حي الخليفة بالاشتراك مع مأمور قسم شرطة الخليفة وضباط القسم وضباط مباحث قسم الخليفة وأطباء إدارة الطب البيطري بالخليفة وإدارة البيئة بالحي والمتابعة الميدانية والإشغالات، حملة على سوق الجمعة لمصادرة الحيونات السامة والحيونات البرية المحظور بيعها وتم ضبط عدد من الحيونات الممنوع تداولها في الأسواق، للأسبوع الرابع على التوالي.

وأسفرت الحملة عن ضبط (٢ سلحفاة - كوبرا - ٢٠ ثعبان - ١٤ من الزواحف - ١١ من الطيور الجارحة - ٥ عقارب - ٤ قوارض).

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وجيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

الحيوانات البرية سوق الجمعة حي السيدة عيشة مصادرة الحيوانات البرية حي الخليفة إدارة البيئة

الخبر التالى:

وفد من "التعليم العالي" يشارك في فعاليتين عن تكنولوجيا الفضاء بمعرض إكسبو دبي 2020.. الأحد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

819

متعافون اليوم

321967

إجمالي الإصابات

18151

إجمالي الوفيات

271792

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| أسعار الذهب تواصل الارتفاع في مصر.. تعرف على سعر الجرام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا