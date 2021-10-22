ساويرس يعلق على فيلم "ريش": "لا أرى أنه يسئ إلى مصر"
كتب - أسامة علي:
علق المهندس نجيب ساويرس على فيلم "ريش" الذي آثار الجدل خلال الأيام الماضية، بعد عرضه في مهرجان الجونة السينمائي.
وقال ساويرس في تدوينه له على صفحته الشخصية على "تويتر"، الجمعة: "شاهدت الفيلم من الساعة الواحدة والنصف صباحا حتي الرابعة فجرا، وبه نواحي فنية مميزة من ناحية قصة كفاح أم في عائلة فقيرة و أب بائس، وتمثيل عميق للأم التي لا تتكلم كثيرا لكن تكافح من أجل الأسرة في مجتمع صعب دون أن تفرط في شرفها أو كرامتها".
وتابع:"صدمتني النهاية بعد عثورها علي زوجها، ولا أرى أن الفيلم يسئ إلى مصر إطلاقا، بالعكس لابد أن نتذكر فقرائنا، لكي نعمل سويا حكومة و شعبا للقضاء عليه".
وأضاف:"هل يستحق الجائزة أم لا؟ لأنه أيضا بطئ؟ أترك الحكم للنقاد والجمهور لأنه فكرني بفيلم باراسايت الكوري الذي حاز علي جائزة السعفة الذهبية".
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