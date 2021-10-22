وزير الزراعة يستبعد مسئولين بمديرية بالدقهلية لتقصيرهم في مواجهة التعديات على الأراضي

كتب - أحمد مسعد:

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بإنهاء تكليف رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، ومدير الإدارة الزراعية بميت غمر، زمدير المكتب الزراعي بناحية "هلا" إدارة ميت غمر الزراعية، لتقاعسهم في أداء المهام المكلفين بها بمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضحت وزارة الزراعة في بيان لها، الجمعة، أن القصير تلقى شكاوى من بعض المواطنين عن حالات بناء على الأراضي الزراعية بناحية هلا ميت غمر، وعلى الفور كلف الوزير رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ورئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بإزالة التعديات وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

وأكد وزير الزراعة، أنه لا تهاون في منع التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة في المهد، لأي أعمال تشوين أو مواد بناء، وتحرير محاضر المخالفة بالرقم القومي وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

وأشار القصير، إلى أنه سيتم استبعاد أي مسئول من منصبه يتقاعس عن أداء عمله، مؤكدا أن التعديات على الأراضي الزراعية أمن قومي.

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