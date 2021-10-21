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خطوة جديدة من البحوث الفلكية لمواجهة مخاطر الزلازل

02:12 م الخميس 21 أكتوبر 2021
خطوة جديدة من البحوث الفلكية لمواجهة مخاطر الزلازل

خطوة جديدة من البحوث الفلكية لمواجهة مخاطر الزلازل

كتب- مينا غالي:

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هدفهم تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتوافرة لدى المعهد للتقليل من مخاطر الزلازل وتبعاتها سواء في البنية التحتية أو المشروعات الاستراتيجية للدولة.

وأضاف القاضي، في مؤتمر عبر البث المباشر على صفحة عبر فيسبوك، اليوم الخميس: هناك عدد من الأنشطة التي يقوم بها المركز منها دراسات التربة والمساهمة في مشروعات عديدة سواء مع جهات عامة أو خاصة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وأحد أهم أوجه التعاون التي نقوم بها مع المؤسسات هو التعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتابع: أطلقنا دليلاً استرشاديًا لمواجهة مخاطر الزلازل بمختلف المحافظات وتوزيعه على محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن المعهد به عدد من المحاور والفصول أهمها كيفية الاستعداد والمواجهة.

مخاطر الزلازل البحوث الفلكية جاد القاضي زلزال

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