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تغلق فور انتهاء الصلاة.. الأوقاف تعلن الضوابط الكاملة لفتح دورات المياه بالمساجد

02:21 م الخميس 21 أكتوبر 2021
تغلق فور انتهاء الصلاة.. الأوقاف تعلن الضوابط الكاملة لفتح دورات المياه بالمساجد

ضوابط فتح دورات مياه المساجد

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن فتح دورات المياه تم من قِبل الوزارة للتيسير على أصحاب الضرورات.

وأكد حسن، في بيان، اليوم الخميس، على الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامة، والمصلى الشخصي وسائر إجراءات التباعد التي تؤكد عليها الوزارة دائمًا.

وفتحت وزراة الأوقاف، أمس، دورات المياه بالمساجد، بعد أن أغلقت في الـ 19 من مارس 2020، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وجاءت ضوابط فتح دورات المياه بالمساجد كما يلي:

1. النظافة المستمرة عقب كل صلاة.

2. التطهير والتعقيم الدوري المنتظم.

3. فتح دورات المياه بالمساجد قبل وقت الأذان بربع ساعة على الأكثر، وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد.

4. بالنسبة لصلاة الجمعة يتم فتح دورات المياه قبل وقت الأذان الأول بنصف ساعة على الأكثر وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد، ويتم الالتزام في باقي صلوات يوم الجمعة فجرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً بالفتح قبل الأذان بربع ساعة والغلق فور انتهاء الصلاة كسائر الأيام.

5. المساجد التي بها ساحات مفتوحة وتؤدى بها صلاة الجنازة لا مانع من فتح دورة المياه بها قدر الحاجة عند وصول الجنازة لمن أراد الوضوء، ثم غلقها فور انتهاء صلاة الجنازة.

6. يحدد في دفتر المسجد اسم المسئول أو المسئولين عن فتح دورات المياه وغلقها ، مع قيام جميع المفتشين ومديري الإدارات والتفتيش العام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ هذه الضوابط.

7. التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية الأخرى المعمول بها في المساجد للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

دورات المياه المساجد أماكن الوضوء عبدالله حسن وزارة الأوقاف

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