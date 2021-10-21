أمطار وأجواء خريفية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات القادمة

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الحوية، إنه تسود أجواء خريفية وطقس معتدل خلال الساعات القادمة من طقس اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021.

وأضافت الأرصاد، في بيان: تشهد كافة الأنحاء استقرارا في الأحوال الجوية واستمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال هذه الفترة ما يلي:

القاهرة (٢٨:٢٧) درجة.



السواحل الشمالية (٢٧:٢٦) درجة.

شمال الصعيد (٢٩:٢٨) درجة.

جنوب الصعيد (٣٥:٣٤) درجة.

ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة البحرين الأحمر والمتوسط:-

البحر المتوسط الموج فيه معتدل وارتفاعه من 1.5 لـ 2 يسمح بكافة الأنشطة البحرية.

البحر الأحمر وخليج السويس الموج فيه مضطرب وارتفاعه من 2.5 لـ 3 أمتار.