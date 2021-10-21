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تحذير صباحا وتوجيه ليلا.. 3 تنبيهات من الأرصاد للتعامل مع طقس الفترة الحالية

12:27 م الخميس 21 أكتوبر 2021
تحذير صباحا وتوجيه ليلا.. 3 تنبيهات من الأرصاد للتعامل مع طقس الفترة الحالية

الطقس

كتب- محمد نصار:

تسود في الفترة الحالية أجواء خريفية على مختلف الأنحاء مع وجود اعتدال في حالة الطقس.

جاء ذلك بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقاريرها اليومية بشأن حالة الطقس.

وتنتشر الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر كما تشهد بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية بضرورة اتباع مجموعة من الإجراءات خلال هذه الفترة وهي:

1- يفضّل ارتداء جاكت خفيف أثناء الساعات المتأخرة من الليل.

2- القيادة بحذر في الصباح الباكر أثناء الشبورة المائية.

3- الإكثار من تناول السوائل الدافئة.​

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

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