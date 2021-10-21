انهيار جزئي بأحد العقارات.. الإسكان تكشف مصير الأسر المتضررة من الزلزال في 6 أكتوبر



كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم تسكين الأسر المتضررة من انهيار جزئي في العمارة رقم 10 بالحي السادس بالمجاورة العاشرة في سكن بديل بمنطقة أبوالوفا بالمدينة، والتي تأثرت وحداتهم السكنية بالزلزال الواقع قبل يومين.

وأكد المهندس عادل النجار، على أنه تم إعطاء الأولوية لسلامة وراحة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك استكمالاً لما يقوم به جهاز مدينة 6 أكتوبر ومجلس الأمناء حيال بعض العمارات القديمة، والتي تم إنشائها عام 1986 للمواطنين محدودي الدخل بالحي السادس.

وأضاف أنه تم رصد مبالغ مالية لتدعيم ورفع كفاءة العمارات على ضوء تقارير هندسية متخصصة من المركز القومي لبحوث البناء والإسكان وطبقا لما تلاحظ من جهاز المدينة يوم الثلاثاء الموافق 19/10/2021، من سقوط بعض من أجزاء الغطاء الخرساني لسلم العمارة المذكورة والقاطن بها نحو 40 أسرة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم الانتقال على الفور لمقر العمارة واستدعاء اللجان المختصة من المركز القومي لبحوث البناء والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة، والتي قامت على الفور بمعاينة العمارة المتضررة، وأقر تقرير الفحص سرعة إخلاء العمارة حفاظاً على أرواح السكان.

وقال المهندس عادل النجار إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة نقل المواطنين لوحدات سكنية نموذج الإسكان القومب وتوفير كافة وسائل الانتقال وتأمين المعيشة لهم من مرافق وخدمات في أماكنهم الجديدة، لافتا إلى أن المواطنين تسلموا الوحدات السكنية الخاصة بهم وتم تحرير محاضر استلام.

ونوه رئيس الجهاز بأن مجلس أمناء المدينة تحمل كافة مصاريف التعاملات المالية لعدادات المرافق (مياه - كهرباء - غاز )، تخفيفا على المواطنين، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بوضع مصلحة المواطنين على أجندة الأولويات.