وزير الإنتاج الحربي يشارك في فعاليات افتتاح معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع​

كتب- محمد سامي:

شارك المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في فعاليات افتتاح معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع "ADEX 2021" المقام في كوريا الجنوبية، بحضور Moon Jae-in رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

وفي إطار عمق العلاقات بين الجانبين، استقبل "Kang Eun-ho" وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية "DAPA" بكوريا الجنوبية محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، بالزي التقليدي الكوري.

وعقب الافتتاح زار الوزير "مرسي" جناح كل من شركة "هانوا Hanwha" و"هيونداي ويا - Hyundai Wia" الكوريتين، حيث للاطلاع على المنتجات والمعدات المعروضة بالجناحين واستمع لشرح ممثلي الشركتين حول مواصفات هذه المنتجات.

كما استعرض الوزير مرسي أبرز المنتجات العسكرية لوزارة الإنتاج الحربي من أسلحة وذخائر ومعدات تقوم بتصنيعها شركاتها التابعة بأعلى دقة وكفاءة، كما تم مناقشة المجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها.

والتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية، "Suh Wook"، حيث أوضح أن مشاركته في معرض "ADEX 2021" تعد فرصة هامة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيات حديثة في مجال الأنظمة الدفاعية، مضيفا أنه يتطلع من خلال مشاركته بالمعرض إلى عقد شراكات استراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي بين وزارة الإنتاج الحربي وكبرى الشركات الإقليمية والعالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

وأكد الوزير مرسي على أن الافتتاح عكس تنظيماً فريداً ومتميزاً للمعرض مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان المحافظة على صحة وسلامة العارضين والمشاركين، مضيفاً أن افتتاح المعرض جاء كذلك ليؤكد التقدم الهائل الذي تتمتع به كوريا الجنوبية في مجال التصنيع العسكري.

من جانبه، وزير الدفاع الكوري الجنوبي بالتطور الكبير في العلاقات بين بلاده ومصر منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في عام 2016 وما نتج عنها من تقوية العلاقات بين الدولتين إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مؤكدًا على اهتمام الجانب الكوري بتعميق تلك العلاقات في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر، مضيفاً أن الدولة المصرية أصبحت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة من المرافق والخدمات توفر أساسًا قويًا لإقامة شراكات تعاونية تنموية مثمرة.

وأكد على تطلع الشركات الكورية الجنوبية للمشاركة في معرض مصر الدولي للدفاع والأمن "EDEX 2021" خاصةً بعد النجاح الذي حققه في دورته الأولى عام 2018 باعتباره حدثاً عالمياً يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية.​