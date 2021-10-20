"قومي المرأة" يشيد بمشاركة الشرطة النسائية لأول مرة في حفل تخرج كلية الشرطة

(مصراوي):

أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن فخرها بالعروض القتالية المبهرة التى قدمتها الشرطة النسائية خلال مشاركتها لأول مرة فى حفل تخرج الدفعة 2021 من كلية الشرطة ، والتى أظهرت مهارة واحترافية عالية، وكفاءة قتالية ولياقة بدنية كبيرة، نتاج تدريبات عالية المستوى والتى ابهرت الجميع.

ووجهت، في بيان أصدرته اليوم ، الشكر والتقدير والامتنان للواء محمود توفيق وزير الداخلية لسعى الوزارة للاستفادة من الشرطة النسائية في العديد من المجالات الأمنية، والتوسع في منظومة العمل الشرطى والمشاركة في المهام القتالية، واتاحة الدورات التدريببة المتقدمة للإعداد والتأهيل الأمثل للتعامل مع مختلف الظروف.

وأشادت بقرار فتح القبول لخريجات الحقوق وكلية التربية الرياضية للالتحاق بكلية الشرطة والدراسة لمدة عامين، وتدريس العلوم الشرطية التخصصية والمهارات الميدانية وتمكينهن من الحصول على درجة الماجيستر في الحقوق أسوة بالطلاب من خريجي كليات الحقوق.

كما وجهت التحية والتقدير للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لدعمه الدائم للمرأة بالوزارة واتاحة الفرصة للاستفادة من الشرطة النسائية في العديد من المجالات الأمنية، وتمكينهن وإتاحة الدورات التدريبية المتقدمة لهن مما يجعلهن على جاهزية تامة وكاملة في حفظ أمن المجتمع.

وثمنت الدور المهام والجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الداخلية في الدفاع عن سلامة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع مصرنا الحبيبة.