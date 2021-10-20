Masrawy logo white

أمين "البحوث الإسلامية": مولد النبي بداية لبناء مجتمع ينهض بمكارم الأخلاق والعمل

09:51 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
أمين "البحوث الإسلامية": مولد النبي بداية لبناء مجتمع ينهض بمكارم الأخلاق والعمل

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير م

كتب- محمود مصطفى:

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم واتباع منهجه ضرورة حياتية وواجب ديني، لكن ينبغي أن يكون هذا الاحتفال مقرونا بالنتائج التي ترتبت على مولده وبعثته صلى الله عليه وسلم من بناء مجتمع يسمو بمكارم الأخلاق وينهض بالعمل والجد والاجتهاد.

وأضاف "عيّاد"، خلال كلمته في احتفال المركز العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية بذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه بحضور حسن الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء- أن أُولى تلك النتائج تتعلق بحال التغيير الذي حدث للعالم منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل منذ مولده صلى الله عليه، ونستطيع أن ندرك ذلك التغيير حيث كان العالم أشبه بقطيع من الذئاب يعتدي القوي على الضعيف وغير ذلك من الأمور التي كان يشهدها العالم.

أوضح الأمين العام، أن الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس تذكيرًا فقط بهذه المناسبة، وإنما هو إشارة إلى ضرورة النظر في هذه الذكرى التي نقلت العالم من حال البطش والظلم إلى حال العدل والحق.

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إلى أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته جاءت لإقامة الحق، ونشر العدل، ونصرة المظلوم، ووضع الأمور في نصابها بعيدًا عن العصبية والقبلية، وهو ما يدعونا إلى اتباع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثره، واتباع هديه، واجتناب نواهيه.

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مكارم الأخلاق مولد النبي

الخبر التالى:

المفتي يشيد بتكريم نقيب الأشراف لأسرة المشير محمد حسين طنطاوي ومنحهم درع خاتم النبوة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
868

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

320207

إجمالي الإصابات

18058

إجمالي الوفيات

270193

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا