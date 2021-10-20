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​استخدامات أراضي الدولة: توفير الأراضي اللازمة لـ"سكن لكل المصريين" و"دفن المخلفات الصلبة"

05:13 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
​استخدامات أراضي الدولة: توفير الأراضي اللازمة لـ"سكن لكل المصريين" و"دفن المخلفات الصلبة"

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

(مصراوي):

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بحضور اللواء ناصر فوزي، مدير المركز.

وأشار فوزي إلى موقف حصر الأراضي الفضاء المقترحة لتنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبري، موضحاً أنه فيما يتعلق بأراضي الأولوية العاجلة لمشروع "سكن لكل المصريين"، صدرت قرارات جمهورية لعدد من قطع الأراضي في عدد من المحافظات، والمقترح استغلالها في تنفيذ هذا المشروع.

مصطفى مدبولي مشروع سكن لكل المصريين المخلفات الصلبة أراضي الدولة

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