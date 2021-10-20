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متحدث الرئاسة ينشر صور مشاركة السيسي حفل تخرج طلاب كلية الشرطة

05:17 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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(مصراوي):
نشر السفير بسام راضي متحدث الرئاسة، صورًا لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة.

الرئيس السيسي كلية الشرطة تخرج كلية الشرطة محمود توفيق وزير الداخلية أكاديمية الشرطة

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