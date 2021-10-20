متحدث الرئاسة ينشر صور مشاركة السيسي حفل تخرج طلاب كلية الشرطة
05:17 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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(مصراوي):
نشر السفير بسام راضي متحدث الرئاسة، صورًا لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة.
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