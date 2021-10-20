تبدأ اليوم.. ننشر ضوابط فتح دورات المياه بالمساجد

كتب - محمود مصطفى:

تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم، فتح دورات المياه بالمساجد، بعد أن أغلقت في الـ١٩ من مارس ٢٠٢٠، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وجاءت ضوابط فتح دورات المياه بالمساجد كما يلي:

1. النظافة المستمرة عقب كل صلاة.

2. التطهير والتعقيم الدوري المنتظم.

3. فتح دورات المياه بالمساجد قبل وقت الأذان بربع ساعة على الأكثر ، وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد.

4. بالنسبة لصلاة الجمعة يتم فتح دورات المياه قبل وقت الأذان الأول بنصف ساعة على الأكثر وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد، ويتم الالتزام في باقي صلوات يوم الجمعة فجرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً بالفتح قبل الأذان بربع ساعة والغلق فور انتهاء الصلاة كسائر الأيام.

5. المساجد التي بها ساحات مفتوحة وتؤدي بها صلاة الجنازة لا مانع من فتح دورة المياه بها قدر الحاجة عند وصول الجنازة لمن أراد الوضوء، ثم غلقها فور انتهاء صلاة الجنازة.

6. يحدد في دفتر المسجد اسم المسؤول أو المسئولين عن فتح دورات المياه وغلقها ، مع قيام جميع المفتشين ومديري الإدارات والتفتيش العام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ هذه الضوابط.

7. التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية الأخرى المعمول بها في المساجد للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.