شبورة صباحًا وبرودة في الليل.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الفترة من من الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 إلى الأحد 24 اکتوبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن الطقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمـال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتابعت الهيئة: "شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء".

وأكدت الهيئة أنه يوجد أمطار خفيفة يوم الثلاثاء أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.