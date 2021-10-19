​​حوار| رئيس "حماية الأراضي": حالة واحدة للتصالح بشأن التعدي على الأراضي الزراعية

حاوره- أحمد مسعد:​

قال الدكتور أنور عيسى، رئيس قطاع حماية الأراضي بوزارة الزراعة، إن التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر، وغير مقبول الصمت عنها، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الوزارة تعمل على الجانب التوعوي وتطبيق الغرامة والإزالة الفورية في مهدها.

وأضاف عيسى، في حوار خاص مع "مصراوي، أن الغرامة المطبقة على المعتدي تبدأ من 5 آلاف جنيه إلى 5 ملايين جنيه، لافتًا إلى تحويل المخالف إلى المحاكم العسكرية فورًا.

وأشار رئيس قطاع حماية الأراضي بوزارة الزراعة إلى انخفاض وتيرة التعديات بشكل ملحوظ نتيجة الإجراءات التي اتبعتها الوزارة، مضيفاً أنه لا تصالح إلا في حالة واحدة.

- بدايةً، حدثنا عن حجم التعديات على الأراضي الزراعية، والمحافظة الأكثر تعديًا؟

بالتأكيد انخفضت وتيرة التعديات بشكل ملحوظ من نسبة 100% إلى 30% وأكثر؛ نتيجة الإجراءات المشددة التي تتبعها الوزارة، حتى إن بعض المحافظات أصبحت تسجل صفر تعديات، ومحافظة البحيرة هي الأعلى في التعدي؛ وتحديدًا محور المحمودية.

- ما الإجراءات المتبعة التي تسببت في خفض التعديات؟

الإجراءات تتمثل في تغيير نظام المرور وعمل نظام ورديات ثابتة ومتغيرة ومنع الإجازات، وإزالة التعديات فور رصدها في نفس اليوم، والمرور الدائم على الزمامات الزراعية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.

- ما عقوبة التعدي على الأرض الزراعية؟

العقوبة تبدأ من 5 آلاف جنيه حتى 5 ملايين جنيه، والحبس قد يصل إلى 5 سنوات، فضلًا عن تحويل المخالف إلى النيابة العسكرية، تطبيقًا لقانون الزراعة رقم 7 لسنة 2018، في قضايا التعدي على الأراضي الزراعية، وتتم إزالة التعدي على نفقة المخالف.

- هل يُطبق القرار بأثر رجعي؟

القانون لا يطبق بأثر رجعي، بل يطبق وفقًا للتصوير الجوي لسنة 2017.

- ما حالات التصالح المسموح بها عقب التعدي على الأراضي الزراعية؟

طبقاً للقانون التصالح الصادر رقم 17 لسنة 2019، يتم التصالح على المباني المأهولة بالسكان ولديها مرافق قبل التصوير الجوي بتاريخ 22\7\2017، أما بعدها فلم يتم التصالح على أي تعدٍّ.

- ما خسائر الدولة في حالة التعدي على فدان واحد من الأرض الزراعية؟

الفدان الواحد حتى تتم إعادته للزراعة مرة أخرى، يكلف ما بين 250 ألفًا و300 ألف جنيه، قائلاً: الأراضي الزراعية هي ثروة قومية لتحقيق الأمن الغذائي.

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