​وزير النقل: نتطلع لتعظيم الاستفادة من الخبرات البريطانية في مشروعات البنية التحتية

(مصراوي):

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن مصر تتطلع لتعظيم الاستفادة من الخبرات البريطانية في مشروعات البنية التحتية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير النقل لوزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي؛ للتباحُث حول سبل دفع التعاون المشترك في قطاعات النقل المختلفة، بحضور سفير بريطانيا بالقاهرة جاريس بايلي، وقيادات وزارة النقل.

وذكر بيان لوزارة النقل أن المهندس كامل الوزير أشاد في بداية اللقاء، بعمق العلاقات الثنائية بين الجانبين وبالتعاون المشترك في شتى المجالات ومنها قطاع النقل، معربًا عن تطلعه لتعظيم الاستفادة من الخبرات البريطانية في مشروعات البنية التحتية المستدامة بكافة صورها، وقطاع النقل لما له من تأثير مباشر على تحديث البنية التحتية لمصر، ودعم التنمية في العديد من المناطق داخل مصر، مؤكدًا سعادته باستقبال وزير الدولة البريطاني بمقر الوزارة.

كما أعرب وزير النقل عن تقديره للتعاون الثنائي القائم في مشروع تنفيذ خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة (شرق النيل) والسادس من أكتوبر (غرب النيل) والذي يتم تنفيذه مع تحالف شركات (الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب)، بما يمثله من قيمة إضافية ملموسة للمواطن المصري.

كما تم التباحث حول رغبة شركة بكتيل القيام بالخدمات الاستشارية المطلوبة لأعمال الإدارة والإشراف على تنفيذ مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، وكذلك تم مناقشة عرض شركة BRITISh STEEL والمتضمن رغبة الشركة لتوريد وتمويل 100 ألف طن قضبان لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأكد وزير النقل أن مصر تنفذ عددا كبيرا من مشروعات الجر الكهربائي والمترو والسكك الحديدية والتي تحتاج إلى التعاون في هذا المجال، وأن على شركة BRITISh STEEL تكثيف التفاوض مع هيئة سكك حديد مصر لبحث إمكانية التعاون في هذا المجال وفقا للشروط والمحددات التي تم وضعها من قبل الهيئة.

ومن جانبه أعرب وزير الدولة البريطاني عن تقديره لمختلف أطر التعاون مع مصر، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة والشركات البريطانية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع، مؤكداً تطلعه لزيادة حجم التعاون مع الجانب المصري، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين في مشروع المونوريل مشيرا إلى تطلعه لاستقلال قطار المونوريل بمصر عند الانتهاء من تنفيذه.​