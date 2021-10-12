كورونا في 24 ساعة| زيادة بالإصابات.. وتوجيهات مهمة من الصحة لمنع انتشار كورونا بين الطلاب

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الإثنين، خروج 788 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 264345 حتى اليوم.

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