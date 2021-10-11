6 مراكز للتخزين.. مصدر بالصحة: بدء التطعيم بلقاح فايزر الأمريكي

كتب - أحمد جمعة:

أعلن مصدر بوزارة الصحة والسكان، بدء التطعيم بلقاح فايزر الأمريكي، بعد توزيعه على مراكز التطعيمات خلال الساعات الماضية.

وكانت مصر قد استقبلت مليون و612 ألف و260 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة فايزر، حيث تعتبر هذه الشحنة من لقاحات فايزر، هي الأولى ضمن سلسلة شحنات مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر تبلغ نحو 5 ملايين جرعة.

وأوضح المصدر أن الأولوية للتطعيم بلقاح فايزر سيكون للمسافرين خارج مصر بنفس شروط الحصول على لقاح جونسون.

ولفت المصدر إلى حفظ اللقاح في المخازن الرئيسية ب 6 محافظات، لتكون محافظات مركزية للتخزين، وهي (القاهرة- مخازن حلوان، الدقهلية، البحيرة، بورسعيد، أسيوط، الأقصر).

وأشار إلى حفظ اللقاح في معدات سلسلة التبريد المزودة بها تلك المراكز، في درجة حرارة من -60 إلى -90 درجة سيليزية، علمًا بأن حفظ اللقاح داخل السلسة يحافظ على صلاحية اللقاح حتى تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة.

وحصل لقاح فايزر على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، حيث ستخضع شحنة اللقاحات التي تم استلامها للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.