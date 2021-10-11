Masrawy logo white

قارة إفريقيا تسجل 8 ملايين و415 ألف إصابة كورونا و 215 الف وفاة

08:27 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
قارة إفريقيا تسجل 8 ملايين و415 ألف إصابة كورونا و 215 الف وفاة

فيروس كورونا في أفريقيا

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" –الذراع الصحي للاتحاد الافريقي- اليوم تسجيل إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 8 ملايين و415 ألف إصابة و215 الف وفاة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 7 ملايين و760 ألف شخص منذ بدء الجائحة.

وأظهرت أحدث احصائيات صادرة عن "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" تسجيل نسبة التطعيم 4.3 في المائة من سكان القارة بلقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 6.7 في المائة من سكان القارة.

وأوضحت أن بعض البلدان أحرزت تقدمًا جيدًا للغاية فيما يتعلق بتطعيم السكان، حيث حصن المغرب 53٪ من سكانه، وجنوب إفريقيا 16٪ ، والجزائر 9٪ ، وتونس 26٪ من سكانها مُلقحين بالكامل.

هذا المحتوى من

إفريقيا فيروس كورونا إصابات كورونا

الخبر التالى:

إكسبو دبي يستقبل 411 ألف زائر في الأيام العشرة الأولى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
837

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

903

متعافون اليوم

312413

إجمالي الإصابات

17695

إجمالي الوفيات

263557

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. "الميكروباص الشبح".. 30 ساعة بحث و4 روايات لحل لغز حادث كوبري الساحل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا