قارة إفريقيا تسجل 8 ملايين و415 ألف إصابة كورونا و 215 الف وفاة
أديس أبابا - (أ ش أ):
أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" –الذراع الصحي للاتحاد الافريقي- اليوم تسجيل إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 8 ملايين و415 ألف إصابة و215 الف وفاة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 7 ملايين و760 ألف شخص منذ بدء الجائحة.
وأظهرت أحدث احصائيات صادرة عن "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" تسجيل نسبة التطعيم 4.3 في المائة من سكان القارة بلقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 6.7 في المائة من سكان القارة.
وأوضحت أن بعض البلدان أحرزت تقدمًا جيدًا للغاية فيما يتعلق بتطعيم السكان، حيث حصن المغرب 53٪ من سكانه، وجنوب إفريقيا 16٪ ، والجزائر 9٪ ، وتونس 26٪ من سكانها مُلقحين بالكامل.
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