لقاح أو مسحة.. قرار من وزارة الصحة بشأن العاملين والموظفين

كتب- أحمد جمعة:

قررت وزارة الصحة والسكان، منع دخول العاملين بالوزارة إلا بعد التطعيم بلقاح كورونا في موعد غايته السبت 16 أكتوبر الجارى.

جاء ذلك في منشور أرسلته وزارة الصحة لكل القطاعات التابعة لها، والممثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية، المستشفيات والمعاهد التعليمية، الأمانة العامة للصحة النفسية، المجلس القومي للأمومة والطفولة، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومديريات الشئون الصحية في المحافظات.

وطالبت الوزارة، من كل الجهات بالتأكيد على التزام كل العاملين بوزارة الصحة والوحدات التابعة لها ومديريات الصحة ومنشآتها من تلقى لقاح فيروس كورونا في موعد غايته الجمعة 15 أكتوبر 2021.

كما طالبت بعدم السماح للعاملين بالمنشآت الطبية أو المقرات الإدارة التابعة لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمقرات عملهم اعتبارًا من 16 أكتوبر، إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم تحليل PCR كل 3 أيام من خلال المعامل المركزية مرفق به إيصال سداد المصروفات الإدارية لإجراء التحاليل.



وأكدت أن مسئولية عدم دخول العاملين لمقر عملهم إلا بعد الحصول على لقاح كورونا مسئولية أمن المنشأة ومسئول دفتر الحضور والانصراف بالمنشأة، لافتة إلى أنه يجوز استثناء السيدات الحوامل أو المرضعات من الضوابط الموضحة.