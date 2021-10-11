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بريطانيا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

06:10 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
بريطانيا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

فيروس كورونا في بريطانيا

لندن - (أ ش أ):

أعلنت السلطات في بريطانيا اليوم الاثنين، تسجيل 40 ألفا و224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 28 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن عدد الحالات الجديدة يزيد على تلك المسجلة في اليوم نفسه من الأسبوع الماضي بنحو خمسة آلاف حالة.

وأشارت إلى تلقى أكثر من 22 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح فيما تلقى أكثر من 19 ألف آخرين الجرعة الثانية من اللقاح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقد تخطى إجمالي حالات الإصابة المسجلة في بريطانيا منذ بداية تفشي الوباء، 8 ملايين و150 ألف حالة، فيما تخطى إجمالي الوفيات 138 ألف حالة.

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فيروس كورونا بريطانيا لندن لقاح كورونا

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