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الري: أديس أبابا لديها 12 نهرًا.. ومتوسط نصيب الإثيوبي من المياه 13 ضعف المصري

06:30 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
الري: أديس أبابا لديها 12 نهرًا.. ومتوسط نصيب الإثيوبي من المياه 13 ضعف المصري

الدكتور محمد عمر مكرم

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عمر مكرم معاون وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى، إن مصر تعتمد على 97% من مواردها المائية على موارد مشتركة مع دول أخرى، مقارنة بأن إثيوبيا لا تعتمد على أي موارد مائية مشتركة.

وأضاف مكرم في لقاء مفتوح، اليوم الاثنين، حول إدارة الموارد المائية والري في مصر، بحضور رؤساء التحرير والإعلاميين والصحفيين في القناطر، أن مصر لديها نهر واحد وإثيوبيا تمتلك 12 نهرًا، لافتًا إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر 570 مترًا مكعبًا في السنة، بينما يصل في إثيوبيا إلى 7500 متر مكعب للفرد الواحد، أي 13 ضعف نصيب الفرد في مصر.

وأشار إلى أن الندرة المائية تحدث في مصر عندما لا يكون هناك ما يكفي من المياه لتلبية جميع المتطلبات، موضحًا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها مصر في قطاع المياه وأبرزها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتجددة وقدم شبكة الترع والمصارف والمنشآت المائية وتوعيرة المياه والوعي والتمويل والتشريعات.

أديس أبابا محمد عمر مكرم إثيوبيا الندرة المائية

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