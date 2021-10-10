السيسي يؤكد لنظيره الجنوب سوداني ضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش مع رئيس جنوب السودان، ملف مياه النيل في إطار التنسيق المستمر في هذا الشأن، وفي ضوء التطورات الجارية في ملف سد النهضة، متابعًا: "أكدنا ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم استنادًا إلى القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن، وهو الأمر الذى من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة ويفتح التعاون بين حوض النيل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره رئيس جنوب السودان: "أسعدني لقائك اليوم وما عكسه من تقارب في رؤى البلدين وهو سمة مميزة للعلاقات الوطيدة بين البلدين، واتطلع إلى مزيد من التعاون وأتمنى لجنوب السودان كل الخير والاستقرار. وأجدد ترحيبي بكم في بلدكم الثاني مصر وشكرًا".