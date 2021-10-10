السيسي: مصر سنواصل دعم السلام والاستقرار في جنوب السودان
كتب- محمد سامي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية ستظل سندًا قويًا للأشقاء في جنوب السودان، مضيفًا: "سنواصل الجهود لدعم سبل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في جنوب السودان وترسيخ دعائم السلام الداخلي".
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جنوب السودان: "ندعم جهود حفظ دولة جنوب السودان ومقدراته، وندعم السلام والتنمية ومواجهة التحديات التي تواجه جنوب السودان"، متابعًا: "أكدت في هذا الصدد دعم مصر الكامل لجهود الرئيس لتحقيق السلام في البلاد، والجهود المبذولة من مختلف الأطراف، لتحقيق السلام".
وتابع: "تبادلنا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الوضع في الشرق الأفريقي والعمل على احتواء التداعيات لباقي دول المنطقة"، متابعًا: "توافقنا على التنسيق المشترك بما يحقق أمن واستقرار المنطقة في إطار المسئولية والمصلحة المشتركة".
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