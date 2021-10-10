العناني يبحث مع سفيرة سلوڤينيا دفع مزيد من الحركة السياحية إلى مصر

كتب- يوسف عفيفي:

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، والسفيرة ماتيا بريفولشيك سفيرة جمهورية سلوڤينيا بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين مصر وسلوفينيا في مجال القطاع السياحي لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلي مصر من سلوفينيا.

وناقش الطرفان، بحث إمكانية تبادل الخبرات والتدريب في مجال العمل الأثري بين الجانبين.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور خالد العناني المجهودات التي تقوم بها مصر حاليا لتبني أنماط وأنشطة سياحية جديدة.

من جانبها، أوضحت السفيرة، عن رغبتها في مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، معربة عن كامل تقديرها للمجهودات التي تقوم بها الوزارة في المجال السياحي والأثري.