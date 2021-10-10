بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. وزير النقل: انتهاء تنفيذ ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر سفاجا - مرسى علم

كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة النقل الانتهاء من مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر سفاجا/ القصير/ مرسى علم، بطول 200 كم وتكلفة 1.7 مليار جنيه .

وصرح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن المشروع استكمالاً لخطة ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر، حيث سبق إنهاء ازدواج الطريق لمسافة 35 كم جنوب مدينة سفاجا؛ حيث تم إنشاء مسار جديد موازٍ للطريق القائم بعدد 2 حارة بإجمالي عرض 9.2 متر، لافتًا إلى أنه يعد من أهم مشروعات الطرق بمحافظة البحر الأحمر؛ حيث يسهم في سرعة الوصول إلى المدن الرئيسية في البحر الأحمر، ويخدم الطريق أهداف التنمية السياحية والفنادق والمنتجعات السياحية الواقعة على امتداد مساره؛ حيث إنه يمتد من سفاجا مباشرة إلى مرسى علم .

وأكد كامل الوزير أن وزارة النقل تنفذ عدد 10 مشروعات في مجال الطرق في نطاق محافظة البحر الأحمر، بإجمالي تكلفة 3.38 مليار جنيه، وأهمها رفع كفاءة وتطوير طريق الزعفرانة/ رأس غارب بطول 103 كم، ورفع كفاءة وتطوير طريق برنيس/ الشلاتين/ أبو رماد/ حلايب بطول 280كم، مشيرًا إلى أنه جار حاليًّا إعداد دراسة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة طريق القصير- قفط، ضمن المحاور العرضية المهمة التي تربط ساحل البحر الأحمر بوداي النيل وصعيد مصر.