تحقيق فائض من الميزانية لأول مرة.. انتهاء عموميات شركات "الكهرباء" بانعقاد ٤ جمعيات مختلفة

كتب- محمد صلاح:

اختتمت أعمال الجمعيات العامة العمومية لشركات الكهرباء لمناقشة نتائج الأعمال والقوائم المالية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١، فعاليات انعقادها، اليوم الأحد، برئاسة المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

بدأت الجمعيات، اليوم، بعقد جمعية شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والتي أثنى جميع الحضور بالجمعية على أعمال الشركة ونجاحها في تمثيل قطاع الكهرباء في مشروعات قومية مهمة ونجاحها في توصيل التيار الكهربائي للمرة الأولى بعدد من المناطق بجنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين ومرسى علم والقصير، بالإضافة إلى ما حققته الشركة من نجاحات في أعمال الضبطية القضائية ونجاحها في التفوق على شركات التوزيع في نسب الفقد الفني والتجاري.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه تم منذ قليل انتهاء انعقاد أعمال الجمعية العامة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والتي استعرض خلالها المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس إدارة الشركة، نتائج الأعمال، وما تم تنفيذه من خطط إحلال وتجديد، وكذلك الخطة الاستثمارية والمشروعات التي تم تنفيذها لحساب الغير، وما تم بذله من مجهودات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بمحافظات الصعيد التابعة للشركة، بالإضافة إلى استعراضه تحقيق الشركة للمرة الأولى في تاريخها فائضًا من ميزانيتها، وكذلك انخفاض معدلات نسب الفقد الفني والتجاري الذي كان يمثل عقبة كبيرة في استقرار الشركة، بالإضافة إلى نجاح الشركة في تنفيذ خطط الوزارة الخاصة بتركيب العدادات مسبقة الدفع ونجاحها في التصدي للأعطال المتكررة بنظام الشحن الموحد.

وأوضح المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه تعقد حاليًّا أعمال الجمعية العامة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ثم تختتم الفعاليات بانعقاد عمومية شركة الخدمات الطبية.

وأضاف المصدر أنه سيتم عقب انتهاء الجمعيات العامة لتلك الشركات عقد الجمعية العامة للشركة القابضة للكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، وبحضور المهندس جابر دسوقي، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات؛ حيث سيتم استعراض ميزانية كل الشركة خلال العام المالي المنتهي 2020/ 2021، ومناقشة مشروعاتها، والخطة التي تم تنفيذها وأداء القطاعات خصوصًا التحصيل وإدارة الفقد الفني والتجاري في الشبكات والمحطات خلال الفترة الماضية.

وبدأت "القابضة للكهرباء" اجتماعات الجمعيات العامة منذ الأسبوع قبل الماضي، وتتم مناقشة كل أعمال الشركات والمنفذ من الخطط الخاصة بها وسيتم تقييم كل المسؤولين ورؤساء القطاعات والشركات.