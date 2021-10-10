بالأسماء.. نقابة الأطباء تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي
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كتب - أحمد جمعة:
تصوير - علاء أحمد:
عقدت النقابة العامة للأطباء، مؤتمرا صحفياً اليوم الأحد؛ للإعلان عن النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، والفائزين بعضوية مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.
وكانت انتخابات التجديد النصفي للأطباء قد أجريت الجمعة، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وقالت الدكتورة نجوى الشافعي، أمين عام نقابة الأطباء، إن الفائزين بعضوية النقابة العامة فوق السن: أحمد حسين، أسامة محمود، جمال عميرة، وتحت السن: جمال أمين زارع، أحمد علي، مايكل يوسف.
وعن مقعد شرق الدلتا، فاز أيمن سالم، وغرب الدلتا فاز محمد فريد، ووسط الدلتا محمد سلامة.
وفاز بمقعد شمال الصعيد أحمد الليك، وجنوب الصعيد مصطفى هاشم.
الخبر التالى:الأطباء: 11873 طبيباً شاركوا في انتخابات التجديد النصفي
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