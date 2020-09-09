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الجمعة.. قطع المياه عن منطقتين بالجيزة 8 ساعات

09:26 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
الجمعة.. قطع المياه عن منطقتين بالجيزة 8 ساعات

قطع المياه

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن منطقة الوراق (وراق العرب- شارع القومية)؛ وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 11/9/2020 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 12/9/2020.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه سيتم قطع المياه؛ نظرًا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خطوط مياه قطر 300 مم بمنطقة القومية العربية.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وقالت الشركة إنها ستدبر سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن (125).​

قطع المياه الجيزة منطقة الوراق

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