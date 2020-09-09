وزير الطيران يتفقد مصنع الصناعات البلاستيكية التابع لشركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم الأربعاء، مصنع الصناعات البلاستيكية التابع لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة.

واطلع الوزير على الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة داخل المصنع للحفاظ على سلامة وصحة العاملين كما استمع إلى شرح تفصيلي عن أنشطة وخدمات المصنع من المنتجات البلاستيكية التي تمد بها الشركات التابعة لوزارة الطيران بالإضافة إلى مستلزمات الوقاية من فيروس "كورونا" من كمامات وواقي وجه وقفازات والتي يقوم المصنع بإنتاجها خلال الفترة الحالية.

كما اطلع منار على خطط التطوير والتحديث في خطوط إنتاج الشركة والتوسع في الصناعات البلاستيكية وخاصة تصنيع أدوات الوجبات على الطائرات.

والتقى وزير الطيران بعدد من العاملين واستمع إلى مقترحاتهم حول تطوير خطوط الإنتاج وإضافة أنشطة جديدة إلى الشركة، مؤكدًا دراسة كافة المقترحات التي ستعمل على زيادة الأرباح لهذا النشاط الهام.

وفي نهاية الجولة، شدد الطيار محمد منار على ضرورة الاهتمام بالصناعات المغذية لقطاع الطيران المدني والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل مستمر وتقديم منتجات بجوده عالمية وأكثر أمانًا تستطيع المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية ومواكبة تطورات هذه الصناعات الهامة إلى المستويات العالمية.

رافق وزير الطيران خلال الجولة اللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران للأمن.