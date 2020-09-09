بالخطوات.. "التموين" تتيح نقل الزوجة المقيدة ببطاقة والدها إلى بطاقة الزوج

كتب - محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه تم فتح باب نقل الزوجة من بطاقة التموين الخاصة بوالدها، لإضافتها إلى بطاقة الزوج، وذلك عن طريق البوابة الرقمية وموقع "دعم مصر".

وأكدت الوزارة، في بيان، أن من أهم شروط تحويل الزوجة من بطاقة والدها إلى الزوج، أن تكون ما زالت تصرف المقررات التموينية.

ويرصد "مصراوي" أهم الخطوات اللازمة لنقل الزوجة، في ما يلي:

- يفتح الزوج حساب باسمه وبياناته ورقم موبايل مسجل باسمه، ثم الدخول على الصفحة الرئيسية واختيار "التموين"، وستظهر قائمة فيها عدة اختيارات تشمل "ضم أفراد أسرتي"، ثم تتم كتابة بيانات الزوجة، ويختار "إضافة"، ثم "التالي"، ثم "التالي"، حتى تظهر رسالة "تم ضم أفراد أسرتك بنجاح"، وخلال 15- 30 يومًا يتم ضم الزوجة إلى بطاقة الزوج.

- في حالة أن تكون الزوجة تصرف الخبز من بطاقة الأب يتم نقلها دون أي قيود، وبعض المواطنين أثناء إدخال بيانات "ضم أفراد الأسرة" تظهر رسالة "لا يوجد بيانات للعائلة" أو رسالة "المواطن غير مستحق التموين"؛ بسبب حالة البطاقة، وذلك نتيجة أن قاعدة البيانات بالموقع غير مكتملة أو غير محدثة، وفي هذه الحالة يجب أن يقدم الزوج في المكتب عند إعادة تشغيل الخدمة فيها بالطريقة التقليدية؛ لأن خدمة نقل الزوجة ما زالت موقوفة بالمكاتب.