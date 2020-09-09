الفرصة الأخيرة.. الإسكان تبيع 879 قطعة أرض بـ13 مدينة جديدة وتبقى 784 دون حجز

كتب - محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، حجز أراضي الإسكان المتميز في 13 مدينة جديدة يوم الأحد الماضي، على أن يستمر الحجز حتى غدًا الخميس في تمام الساعة 11:59

وتضمنت الأراضي السكنية 1663 قطعة أرض بمساحات تبدأ من 192 مترًا، وحتى 1200 متر، بـ13 مدينة جديدة (بدر- العاشر من رمضان- برج العرب الجديدة- أكتوبر الجديدة- السادات- بنى سويف الجديدة- سوهاج الجديدة- غرب قنا- غرب أسيوط- طيبة الجديدة- الفيوم الجديدة- أسيوط الجديدة- أسوان الجديدة).

وكشف مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية، لمصراوي، أنه تم حجز 879 قطعة بمختلف المدن المطروح بها قطع الأراضي.

وأضاف المصدر، أنه يتبقى 784 قطعة أرض دون حجز، لافتًا إلى ان انتهاء الحجز الإلكتروني يوم 10 سبتمبر الموافق الخميس المقبل.

ووصل مقدم الحجز في الأراضي المتميزة، لـ100 ألف جنيه، ويتم الحجز والتخصيص بالنظام الإلكتروني بالأسبقية.

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