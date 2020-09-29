وزير الإسكان يتابع توصيل المرافق وتسليم أراضي مشروع "بيت الوطن"
كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت حتى الآن 7 مراحل بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين العاملين بالخارج، تضمنت نحو 17 ألف قطعة أرض سكنية، وعددًا من الأراضي الخدمية، وأكثر من 7 آلاف وحدة سكنية بمشروعات مختلفة، وذلك من أجل تلبية رغبة المصريين العاملين بالخارج فى تملك الأراضى وبناء مساكنهم الخاصة بهم، وربطهم بوطنهم الأم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الإسكان، مع مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف توصيل المرافق وتسليم قطع الأراضى بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين العاملين بالخارج، للمواطنين المُخصصة لهم.
وشدد الوزير، على ضرورة الإسراع بتنفيذ أعمال المرافق لتسليم ما تبقى من قطع أراضٍ للحاجزين، مُكلفاً أجهزة المدن الجديدة، بضرورة متابعة مدى التزام المواطنين المُخصص لهم تلك الأراضى بتنفيذ مساكنهم طبقاً للمدد المتاحة للتنفيذ، والتى تحددها اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشروط حجز المشروع.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
102955
عدد المصابين
-
95586
عدد المتعافين
-
5901
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
33495040
عدد المصابين
-
24804011
عدد المتعافين
-
1005096
عدد الوفيات
إعلان