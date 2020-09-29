مياه القاهرة: قطع الخدمة عن 12 منطقة بسبب التيار الكهربائي

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (الشيراتون – منشية البكري – الماظة- أرض الجولف – اسما فهمي - عمارات المدفعية - بعض مناطق مصر الجديدة - بعض مناطق الزيتون - بعض مناطق عين شمس - الواحة - الكيلو 4.5 - صقر قريش - الحي العاشر).

وأضافت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أن قطع المياه يأتي نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي عن محطة مياه مسطرد بالإضافة إلى تغيير أحد المحابس الرئيسية بالمحطة.

وأوضحت الشركة أنها توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن رقم 125 من التليفون الأرضي.​