حدث ليلًا| السماح باستكمال البناء.. وتوجيهات رئاسية بشأن سيناء

كتب- مصراوي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، خروج 506 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95586 حالة حتى اليوم.

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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة ومستحضرات تجميل

أحبطت جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكروت الميموري وكمية من مستحضرات وأدوات التجميل.

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بالأسماء.. 10 قرارات جمهورية بنقل قضاة إلى وظائف عادية

نشرت الجريدة الرسمية مجموعة من القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بنقل عدد من القضاة وأعضاء هيئة النيابة الإدارية.

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وفق الاشتراطات الجديدة.. متحدث الحكومة: عودة حركة البناء بالكامل خلال أيام

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اجتمع بالمحافظين؛ لتنفيذ التوجيهات الرئاسية لإعادة البناء جزئيا؛ مشيرًا إلى أن كل من صدر له قرار للبناء ومتوقف سيسمح له بالاستكمال.

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توجيه رئاسي للحكومة بشأن التجمعات التنموية في سيناء

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

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الأربعاء.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة أنه نظرًا لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبري بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم، و300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط على خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة الأمر الذي يترتب عليه قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه.

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