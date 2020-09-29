"المنشآت السياحية" تطالب نادي السيارات بوضع أجندة رياضية لدعم السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بانتخايات نادي السيارات والرحلات المصري، داعياً الَمجلس الجديد لاستعادة دوره في إقامة الأحداث السياحية الرياضية والماراثونات.

وقال المصري، في بيان، إن انتخابات النادي المصري للسيارات والرحلات (عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية) قد أجريت في أجواء رائعة واتسمت بالود بين الجميع استهدافاً لمصلحة النادي العريق الذي أنشئ عام 1905 ومر عليه 115 عاماً وهو أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الدولي لرياضة السيارات.

وقدم رئيس الغرفة، التهنئة للمجلس الجديد، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح، معرباً عن تطلعاته لاستعادة النادب لأمجاده في إقامة واستقدام الأحداث العالمية والمحلية في السياحة الرياضية وماراثونات السيارات والتي تكون أحد عناصر الجذب السياحي لمصر.

ودعا المجلس الجديد، لوضع أجندة بالمناسبات الرياضية في المحركات والسيارات والسفاري لما لها من أهمية في الترويج للمقصد السياحي "خارجياً "، ولتوقيع بروتوكولات تعاون مع الأندية المناظرة في البلدان الأخرى، بما يسهم في التبادل بين الطرفين وتعميق التعاون والتنسيق في إقامة الأحداث الكبرى.

وكانت انتخابات نادي السيارات والرحلات المصري، في الدورة الانتخابية 2020/ 2024 يومي 24، و25 سبتمبر الجاري أسفرت عن تشكيل المجلس التالي:-

- المهندس علي عيس، رئيس المجلس

- محمد عسكر، نائباً للرئيس

- نبيل البشبيشي، أميناً للصندوق

- المهندس إيهاب لهيطه، عضواً

- الدكتورة داليا منصف، عضواً

- المهندس رؤوف جعفر، عضواً

- الدكتور أحمد زهدي، عضواً

- يسري إسماعيل، عضواً

- اللواء مقبل يوسف، عضواً

- الدكتورة ميان رسلان، عضواً

- الدكتور حسن شاكر، عضواً

يذكر أن نادي السيارات والرحلات المصري، يخضع للإشراف من قبل وزارة السياحة والآثار، وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار قد أصدر قراراً تنظيمياً لعملية متابعة سير انتخابات مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري، طبقا لقرار رئيس الجمهورية، وذلك في ضوء انعقاد الجمعية العمومية لنادي السيارات والرحلات المصري، طبقا لجدول الأعمال الذي من أهم بنوده إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي، والتي أجريت يومي 24 و25 سبتمبر الجاري تحت الإشراف القضائي.