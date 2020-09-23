"مصر للطيران" تسيِّر 48 رحلة دولية تقل 5700 راكب.. غداً

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستسيِّر غدًا رحلاتها إلى 48 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 5700 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، إسطنبول، أديس أبابا، إنجامينا، الخرطوم، الشارقة، البحرين، نيويورك، جوانزو، أكرا، لاجوس، الرياض، أبوجا، فرانكفورت، موسكو، بغداد، المدينة، القصيم)، و٥ رحلات إلى (جدة) و٣ رحلات إلى (دبي) ورحلتين إلى كل من (أبوظبي وبيروت والدمام) ، ورحلة استثنائية إلى كل من (مسقط وكازابلانكا) و٨ رحلات داخلية بمعدل ٣ رحلات جوية إلى (شرم الشيخ)، ورحلتين إلى (الغردقة) ورحلة جوية إلى (الأقصر وأسوان)، ورحلة خاصة إلى (طابا) و٥ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٥٧٠٠ راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.