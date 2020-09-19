مياه الجيزة تعلن فتح المياه تدريجيا لـ11 منطقة بعد قطع الخدمة 15 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن إنتهاء أعمال تحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة اكتوبر الجديدة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أنه تم الانتهاء من الأعمال قبل الموعد المحدد، وجارى فتح المياه ووصولها تدريجيا للمناطق المتأثرة تباعا فور اتزان الشبكة وانتظام الضغوط.

وكانت الشركة قد أعلنت في بيان سابق عن انقطاع المياه عن مناطق (هضبة الأهرام – إسكان الشباب – اسكان الضباط – كفر غطاطي – منشأة البكاري – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الاخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبيه حتي المنصورية ) اعتبارا من مساء يوم الجمعة الموافق 18/9/2020 حتي الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 19/9/2020 ، وذلك لتحويل خط المياه ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.