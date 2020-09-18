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فرج عامر يعلن عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب

09:00 م الجمعة 18 سبتمبر 2020
فرج عامر يعلن عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب

المهندس فرج عامر

مصراوي
أعلن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة للمجلس، التي من المقرر عقدها خلال أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وقال عامر في فيديو بثه على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، الجمعة، إن السبب يعود لعدم استطاعته مواصلة العمل النيابي، متابعا:" لقد أديت واجبي نحو بلدي وشاركت في وضع ١٨ قانونا، وترأست لجنتي الشباب والرياضة والصناعة بنجاح وأداء راق، كان محل تقدير وإجماع الجميع، وأشعر أنني جندي أخدم وطني في أي موقع برجولة وشرف وأمانة".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى، على أن تبدأ خارج مصر أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين ٢١ و٢٢ و٢٣ أكتوبر ٢٠٢٠، بينما تجرى انتخابات المرحلة الأولى في الداخل يومي السبت والأحد الموافقين ٢٤ و٢٥ أكتوبر، على أن تعلن نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى ويتم نشرها بالجريدة الرسمية يوم الاحد الموافق أول نوفمبر ٢٠٢٠.

و في الحالات التي تقتضي إعادة انتخابات المرحلة الأولى، تجري الانتخابات في الخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين٢١ و ٢٢ و٢٣ نوفمبر المقبل، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ نوفمبر المقبل، على أن تعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه ٣٠ نوفمبر المقبل.


وسيفتح للمصريين المقيمين بالخارج التسجيل على الموقع الإلكتروني للهيئة اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٧ سبتمبر الجاري وحتى يوم السبت الموافق ١٠ أكتوبر المقبل، وكذلك طباعة استمارات الانتخاب يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين ١٩ و٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠ بالنسبة للمرحلة الأولى، ويومي ٢٢ و٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠ بالنسبة للمرحلة الثانية.

فرج عامر مجلس النواب انتخابات مجلس النواب فيسبوك

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