"مصر للطيران" تسيِّر 39 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الأربعاء، إن الشركة تسيِّر غدًا رحلاتها إلى 39 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 4 آلاف راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسيّر رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (تورونتو، باريس، لاجوس، لندن، ميلانو، أكرا، نيويورك، موسكو، إسطنبول، أبوجا، بغداد، الدمام، البحرين، المدينة المنورة، الخرطوم، جوانزو، الشارقة، أديس أبابا، أنجامينا، بيروت) ، و٣ رحلات جوية إلى (دبي)، ورحلتين جويتين إلى كل من (أبوظبي، جدة)، ورحلة واحدة استثنائية إلى (مسقط)، و٨ رحلات داخلية بمعدل ٣ رحلات جوية إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة)، ورحلة جوية إلى كل من (أسوان، الأقصر)، بالإضافة إلى ٣ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4 آلاف راكب.

ومن جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.