بتكلفة 46.8 مليار جنيه.. وزير النقل: نستهدف تحديث إشارات السكك الحديدية بطول 1800 كم

كتب- أسامة علي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن تحديث نُظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال نظام إلكتروني حديث بالنظام الحالي، وزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب.

ولفت الوزير، إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية؛ للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

جاء ذلك خلال اجتماعَين موسعَين عقدهما المهندس كامل الوزير، مع قيادات هيئة السكك الحديدية ومسؤولي الشركات العالمية المنفذة لعدد من مشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات؛ لمتابعة معدلات تنفيذ هذه المشروعات التي تسهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.

واستعرض الوزير، خلال لقائه شركة "تاليس" العالمية، موقف مشروع تطوير نُظم الإشارات على خط القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم؛ حيث تم دخول 10 أبراج إشارات رئيسية في الخدمة، كما تم متابعة معدلات تنفيذ مشروع نظم الإشارات على خط أسيوط/ نجع حمادي بطول 181 كم؛ حيث تم دخول برجي إشارات جزيرة شندويل والمراغة الخدمة، على أن يتوالى إدخال الأبراج الأخرى الخدمة تباعًا.

وناقش الوزير، في اجتماعه الثاني مع شركة "الستوم العالمية" المنفذة لمشروع تحديث وتطوير كهربة إشارات خط (بني سويف/ أسيوط) للسكك الحديدية، الذي يبلغ طوله 250 كم، الموقف التنفيذي للمشروع؛ حيث تم تشغيل 5 أبراج، على أن يتوالى إدخال الأبراج الأخرى الخدمة تباعًا.

ووجه وزير النقل، بتكثيف الأعمال كافة، والالتزام بالجداول الزمنية لهذه المشروعات، والعمل على مدار الساعة والمتابعة المستمرة في مواقع العمل من جانب المختصين من هيئة السكك الحديدية والاستشاري وموافاته بتقرير أسبوعي عن تقدم الأعمال بالمشروع.

ولفت الوزير إلى أن خطة وزارة النقل تهدف إلى تنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نُظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول يصل إلى نحو 1800 كم، بتكلفة إجمالية تصل إلى 46.8 مليار جنيه؛ لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.​