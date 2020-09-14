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مصادر: "الوفد" يقرر الاستمرار في القائمة الوطنية.. والهيئة العليا منعقدة للغد

11:01 م الإثنين 14 سبتمبر 2020
مصادر: "الوفد" يقرر الاستمرار في القائمة الوطنية.. والهيئة العليا منعقدة للغد

حزب الوفد

(مصراوي):


قالت مصادر من داخل حزب الوفد، إن الهيئة العليا للحزب، قررت المشاركة في القائمة الوطنية للانتخابات البرلمانية المقبلة، مع تفويض كل من رئيس الحزب، المستشار بهاء أبوشقة، وسكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي، للتفاوض بشأن عدد مقاعد لا يقل عن 20 مقعدًا في القائمة وعدد من المقاعد الفردية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الهيئة العليا في حالة انعقاد حتى الغد.

وانتهى اجتماع الحزب، الذي بدأ في السادسة مساء إلى العاشرة والنصف مساء اليوم الاثنين، ليستمر 4 ساعات متواصلة.​

حزب الوفد الانتخابات البرلمانية بهاء أبوشقة

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