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بالشروط.. الأوقاف تعلن وظائف إمام وخطيب

06:24 م الأحد 13 سبتمبر 2020
بالشروط.. الأوقاف تعلن وظائف إمام وخطيب

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، 33 درجة بوظيفة إمام وخطيب ومدرس، وهي المجموعة الأخيرة من مسابقة الأئمة رقم (1) لسنة 2016م، بالشروط الآتية:

أولًا: أن يكون المتقدم خطيبًا بالمكافأة على بند التحسين.

ثانيًا: أن يكون المتقدم من خريجي الكليات التالية: (أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون بشعبتيها، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، كلية التربية جامعة الأزهر شعب الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية).

ثالثًا: قبول العمل في أي من المناطق النائية والحدودية لمدة خمس سنوات.

رابعًا: ألا يزيد سن المتقدم من خطباء المكافأة عن 40 عامًا عند تاريخ نشر الإعلان.

خامسًا: أن يكون من غير المعينين بالحكومة أو القطاع العام.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى تخصيص نسبة 5% من هذه الدرجات لذوي الاحتياجات الخاصة، وبذات الشروط على أن يكون التقرير الطبي لا يمنع من أدائه الوظيفي كإمام للمصلين والصعود على المنبر.

وظائف الأوقاف وزارة الأوقاف

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