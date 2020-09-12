بتكلفة 4 مليارات جنيه.. "الري" تكشف موعد انتهاء المرحلة الأولى من "تبطين الترع"

كتب- أحمد مسعد:



قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم تأهيل وتبطين 3 آلاف ونصف كيلومتر من الترع بالمحافظات ضمن المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن التكلفة بلغت 4 مليارات جنيه.

يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الموارد المائية والري العمل على مدار الساعة؛ لسرعة إنجاز مشروع تأهيل وتبطين الترع بكل محافظات الجمهورية، بهدف تقليل التبخير ووصول المياه إلى نهاية الترع والمصارف.

وأضافت السيد، في تصريح أدلت به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن المشروع مقسَّم إلى مرحلتين؛ الأولى تبلغ 3 آلاف ونصف كيلومتر، والثانية 4 آلاف، على أن تكون تكلفة المرحلة الثانية 8 مليارات جنيه، لافتةً إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هي أن تكون البداية من القرى الأكثر فقرًا التابعة لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها الدولة المصرية.

وتابعت رئيس قطاع التخطيط بأن المرحلة الأولى وفرت 9 آلاف فرصة عمل، مؤكدة التنسيق التام مع وزارة التخطيط وبعض أجهزة الدولة.

وأشارت السيد إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق الجدول الزمني الموضوع من قِبل القيادة السياسية، مضيفةً أن المرحلة الأولى سوف تنتهي بنهاية العام المالي الحالي.

وأعلنت وزارة الري أن المشروع يخدم ما يقرب من 19 محافظة خلال المرحلتين الأولى والثانية.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمود السعدي مساعد وزير الري والمشرف على المشروع، أن مشروع تأهيل الترع يضمن وصول المياه إلى نهاية الترع؛ ما يضمن عدالة التوزيع، موضحًا أن المشروع يوفر 5 مليارات متر مكعب.

ولفت السعدي إلى أن الوزارة حاليًّا تنفذ المشروع في 14 محافظة تابعة للمرحلة الأولى، والتي تبدأ من الإسكندرية حتى أسوان، مؤكدًا توافر الاعتمادات المالية الكافية للمرحلة الجاري تنفيذها الآن.

وقال مساعد وزير الري إنه توجد طرق عديدة للتبطين؛ منها الدبش على الناشف والخراسنة، وهو يعتبر الأطول عمرًا لجودته، مشيرًا إلى الترحيب الكبير من المزارعين بالمشروع.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أطلق المشروع في 8 يوليو الماضي، موجهًا بتنفيذ المشروع في عامين بدلًا من 10 سنوات، كما وضعت وزارة الموارد المائية والري خطتها.

ويبلغ حجم الموارد المائية حاليًّا في مصر 76.5 مليار متر مكعب؛ منها 55.5 مليار متر مكعب هي حصة مصر من نهر النيل، والباقي أمطار وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.​